Детский сад на 110 мест достроили в Юнтолово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госстройнадзор Петербурга разрешил вводить в эксплуатацию детский сад в Юнтолово. Дошкольное учреждение сможет принять 110 детей раннего и дошкольного возраста. Об этом 3 апреля сообщает Служба государственного строительного надзора и экспертизы Северной столицы.

- Детский сад возведен группой компаний «Эталон» в Приморском районе. Построенное здание будет передано Санкт-Петербургу в пользование на безвозмездной основе, - говорится в сообщении пресс-службы.

Судя по проектной документации, в детском саду есть бассейн, зал для занятий физической культурой, зал для проведения музыкальных занятий. Также в здании обустроили подъемник для обеспечения доступа маломобильным группам населения ко всем помещениям дошкольного учреждения.

Напомним, в начале 2024 года планируется достроить детский сад в Красносельском районе Северной столицы. Учреждение сможет принять 220 детей.