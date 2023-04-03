Две тысячи дополнительных мест появятся в промышленных колледжах Петербурга в 2023 году

В колледжах появятся дополнительные места. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургским предприятиям не хватает квалифицированных кадров. Об этом 3 апреля в еженедельном радиообращении сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что в колледжах города появятся две тысячи дополнительных мест.

- Петербургским предприятиям уже сегодня требуются крепкие руки нашей молодежи. Чтобы помочь нашим заводам, в этом году мы откроем в колледжах две тысячи дополнительных мест, - рассказал глава города.

Он также отметил, что в Петербурге планируется активизировать предпрофессиональную подготовку. На деньги, полученные с грантов, в городе уже открыли 154 профессиональные лаборатории.

Кроме этого, в Северной столице будут работать программы переподготовки и переобучения взрослых. А городские предприятия смогут готовить больше кадров на своей ресурсной базе. Для них упростят получение образовательных лицензий.