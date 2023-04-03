Синоптик Михаил Леус рассказал, что апрель в Петербурге будет холодным

Апрель не порадует петербуржцев теплом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй год подряд весна не торопится приходить в Петербург. Средняя температура воздуха в апреле будет колебаться от плюс четырех до плюс пяти. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

– Между прочим, год назад в Санкт-Петербурге 4-7 апреля также шёл снег. Правда на земле его было меньше: выпадало не более двух-пяти сантиметров. Но и показатели термометра были выше на один-три градуса, – поделился мнением Михаил Леус.

Синоптик также рассказал, что колебания температуры находятся в пределах нормы. По его мнению, Наиболее холодными окажутся первые и последние десять дней апреля. Вторая декада будет чуть-чуть теплее положенного.

Эксперт добавил, что в городе на Неве ожидается много осадков. По прогнозам к концу месяца в осадкомерах метеорологов окажется порядка 42-52 мм. Напомним, что норма апреля – 37 мм.