Репетиция военного оркестра к 9 мая прошла на Дворцовой площади в Петербурге

Репетиция военного оркестра прошла на Дворцовой площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на непогоду и холод, репетиции военного оркестра к Параду Победы идут в штатном режиме. Первая прогон прошел 3 апреля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 500 военных музыкантов поучаствовали в подготовке к 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.

– Музыканты исполнили 45 композиций о Великой Отечественной войне и службе, которые прозвучат в этот великий день, – говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, оркестр представит две новые композиции: марш «А ну ка, девушки» Исаака Дунаевского и «Парадная фанфара 9 мая», написанную Николаем Самохваловым. Кроме того, военные сыграют всенародно любимые марши в новых аранжировках.

Кульминацией концерта станет исполнение песни «День Победы» а капелла после прохождения бронетехники. В ведомстве добавили, что военнослужащие уже отработали строевые приемы в движении, перестроения в составе подразделений и торжественный марш.