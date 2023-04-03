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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 17:06

Мужчину посадили на восемь лет за сломанный нос депутату Петербурга

Обвиняемый находится в федеральном розыске
Элеонора КУРЮМОВА
Мужчину осудили на восемь лет колонии за сломанный нос депутату.

Мужчину осудили на восемь лет колонии за сломанный нос депутату.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии общего режима из-за сломанного носа депутата Муниципального Совета МО №72. Дело рассматривалось без обвиняемого. Его разыскивают правоохранители. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Мужчину признали виновным в применении насилия по отношению к представителю власти, – добавили в пресс-службе ведомства.

Эта история могла закончится штрафом и в кратчайшие сроки. В 2021 году обвиняемый припарковал свой автомобиль «Skoda Rapid» на газон. Но, когда глава МО сделал ему замечание и потребовал переставить машину, мужчина разгневался. Масла в огонь подлила и запись правонарушения, которую пытался сделать депутат на своей мобильный. Осужденный в приступе гнева ударил пострадавшего по голове и сломал ему нос. Следствие оценило травму как легкий вред здоровью.