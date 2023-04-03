Новая нумерация выходов на посадку появится в Пулково

Нумерацию выходов на посадку обновят в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вылетающим 3-4 апреля из Пулково будет нелегко. С 23:00 до 5:00 в аэропорту будут обновлять нумерацию выходов на посадку на внутренние рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы», управляющих Пулково.

– Информацию о номерах выходов будут объявлять по громкоговорителю в зале вылета. Также узнать, какой выход назначили на определенный рейс можно будет на табло в терминале, – рассказали в пресс-службе.

Сейчас в аэропорту уже актуализировали нумерацию стоек регистрации. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, изменения затронут все навигационные носители. По комплексному проекту компании ВВСС на указателях остается минимальное количество информации, а текстовые сообщения укрупнят для удобства пассажиров.

Ранее spb.kp.ru писала, что аэропорт Пулково потратит 592 миллиона рублей на расширение терминала.