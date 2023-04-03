Бюджет Петербурга вырос на 16 млрд рублей по сравнению с 2022 годом

Бюджет Северной столицы вырос на 16 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет финансов подсчитал, сколько денег поступило в бюджет Петербурга за первый квартал 2023 года и сравнил с аналогичным периодом 2022. Оказывается, доходы города выросли на 16 млрд рублей, или на 6,3 процента. А за три месяца нового года в казну поступило 271,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Необходимо отметить, что начало 2022 года было успешным для бюджета города. Позже комитет финансов зафиксировал влияние санкций на экономику. Поэтому прирост на 6% нельзя считать низким, – пояснила председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина.

Как сообщили в пресс-службе, доходы города растут, несмотря на уход ряда крупных налогоплательщиков и изъятия из бюджета в феврале 18 миллиардов рублей переплаты пошлин по итогам прошлых периодов. К слову, почти 90 процентов, или 241,7 миллиардов рублей из суммы, поступившей в бюджет города за первый квартал – это налоги петербуржцев.