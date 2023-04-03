В Сети появилось видео, как террористка Дарья Трепова уходит с места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Дарья Трепетова пыталась скрыться с места теракта. Фото: ГУ МВД

Один из очевидцев теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, записал видео, в кадр которого попала Дарья Трепова. Девушка одетая в пальто и ботильоны совершенно спокойно вышла из задымленного здания, где недавно прогремел взрыв. Террористка осмотрелась по сторонам и, развернувшись на каблуках, отправилась в другую от бара сторону.

– Сейчас только что случился теракт в баре на Васильевском острове. Выступал Владлен Татарский. По-моему, нашему спикеры пришел конец, – переведя камеру от окружающей обстановки на себя, прокомментировал автор.

На кадрах видеоролика отчетливо видно, как много людей получили ранения и находятся в тяжелом физическом и моральном состоянии: на одежде пострадавших проступает кровь, некоторым в результате теракта задело лицо. Благодаря суете, которая началась после взрыва, Дарья легко, пусть и ненадолго смогла скрыться от правоохранителей.