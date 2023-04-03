Подозреваемую в теракте Дарью Трепову этапируют из Петербурга в Москву

Дарью Трепову этапируют из Петербурга в Москву. Фото: ГУ МВД

Дарью Трепову, подозреваемую в теракте в одном из кафе Петербурга этапируют в Москву. Девушка подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

– Ходатайство о заключении под стражу девушки 4 апреля поступит в Басманный суд для рассмотрения, — рассказал собеседник издательству.

Ранее spb.kp.ru писала, что 2 апреля в одном из кафе на Васильевском острове погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Позже выяснилось, что причиной стала взорвавшаяся статуэтка, принесенная на творческий вечер Дарьей Треповой. Девушка, вручив подарок, хотела покинуть кафе, но ее остановил сам Владлен, пригласив сесть неподалеку от него. После того, как прогремел взрыв, Девушка поспешила скрыться с места происшествия. Но утром 3 апреля ее задержали. Во время допроса террористка улыбалась и даже пыталась шутить. Из-за теракта пострадали 33 человека.