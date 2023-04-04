Два подростка пострадали из-за теракта в кафе на Васильевском острове в Петербурге

Подростки пострадали из-за теракта в кафе на Васильевском острове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди пострадавших от взрыва на творческом вечере военкора Владлена Татарского оказались двое подростков. Ударной волной и осколками от самодельной бомбы задело 14-летнего мальчика и девочку 17-ти лет. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.

– Юношу госпитализировали в состоянии средней тяжести в больницу Святой Ольги на лор-отделение, а девушка поступила в центр им. Раухфуса в удовлетворительном состоянии. От госпитализации она отказалась. Врачи ее осмотрели и отправили лечиться амбулаторно, – добавили в пресс-службе.

Напомним, что 2 апреля в одном из кафе Петербурга из-за взрыва пострадали 33 человека. Сам военный корреспондент погиб. Как стало позже известно, теракт организовала Дарья Трепова. Она пронесла на мероприятие замаскированную под бюст бомбу. Позже попыталась скрыться, но правоохранители все-таки задержали террористку. 4 апреля ее этапируют в Москву.