Момент гибели военкора Татарского при взрыве в кафе Петербурга попал на видео

Гибель военкора Татарского из-за теракта в кафе Петербурга попала на видео. Фото: Юлия СТАЛИНА

В сети появились жуткие кадры с теракта в кафе на Васильевском острове. Несмотря на то, что видео содержит цензуру, слабонервным лучше не смотреть. Ролик опубликовали в телеграм-канале «112».

Начинается видео вполне позитивно. Владлен заканчивает презентацию, обращается к залу и отдает одному из зрителей микрофон. Люди и сам организатор мероприятия внимательно слушают вопрос.

– Добрый день, Владлен. У меня к вам два вопроса, – обратился к военкору один из гостей вечера.

Пока мужчина задавал свой вопрос, корреспондент начал постепенно собирать всю упаковку от бюста, периодически поглядывая на говорившего. Затем Владлен поставил статуэтку в пакет, в котором ее принесла «Настя» – так представилась террористка Дарья Трепова. В зале все еще слышались тихие перешептывания и вопрос-рассуждение о мощности ПВО. Следом военкор накрыл бюст золотого солдата пленкой. Но не успели его руки полностью отстранится от головы в шлеме, как бомба сдетонировала. В камеру мобильного, на который сделана запись, попали только яркие огненные вспышки и ужасный шум.