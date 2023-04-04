Ветеринарная служба получила 245 млн рублей в прошлом году от Смольного

245 млн рублей в 2022 году выделили на содержание ветклиник. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в городе на Неве в 2023 года работает 21 государственная ветклиника, где петербуржцы могут бесплатно получить помощь для своих любимцев. Из бюджета города в прошлом году выделили 244,6 миллиона рублей, чтобы обеспечить подобные учреждения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Эргашев.

– У ветеринарных станций Петербурга отлично получается поддерживать благоприятную обстановку по общим для животных и людей болезням. Из более чем 200 миллионов рублей, 113 – мы выделили на выполнение госзаданий, – добавил депутат.

По подсчетам Смольного, в 2022 году ветуслуги получили более 313 тысяч животных. Кроме того, тогда же открылись и начали работать городские Центры ветеринарной офтальмологии и стоматологии. Также в Петербурге работают 18 общественных организаций, содержащих приюты для малышей, оставшихся на улице. Чтобы компенсировать хотя бы часть их затрат, Смольный выделил в прошлом году 5 миллионов 110 тысяч рублей.