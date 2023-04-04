Погрузчик сгорел в агнаре в Кировском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на улице Корабельной Кировского района произошел пожар. Возгорание случилось в металлическом ангаре, где находился погрузчик. Именно его и охватил огонь. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в первом часу ночи 4 апреля 2023 года. Об этом рассказали в управлении МЧС города.

- В 00:59 часов поступило сообщение о пожаре в доме 6 по улице Корабельной. В металлическом ангаре размером 20 на 60 метров происходило горение погрузчика на площади 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с огнем прибыли сразу три пожарные машины и 14 человек личного состава МЧС города. Им понадобилось чуть более получаса, чтобы потушить пламя полностью.

По предварительным данным пострадавших нет. Из-за чего возник пожар предстоит установить специалистам.