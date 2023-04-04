Мокрый снег и немного тепла придут в Петербург 4 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова зимняя, противная погода. В очередной раз в городе пойдет мокрый снег, небо будет серым, а асфальт скользким. Однако, как обещает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, вторник, 4 апреля, станет последним днем с такой погодой.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием северной периферии циклонического вихря. Он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, вновь пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге окажется немного тепла до 1-3 градусов, по Ленинградской области от нуля до плюс 5 градусов. Ветер холодный, северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Уже в среду ожидается без снега, даже с солнцем и до плюс 4-6 градусов. Остается надеяться, что дальше будет только теплеть.