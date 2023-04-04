Петербуржцам нужно для счастья 230 тысяч рублей в месяц

В Санкт-Петербурге для счастья нужно 230 тысяч рублей в месяц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга назвали сумму, которой бы им хватило для счастья. Это 230 тысяч рублей в месяц. Опрос среди горожан провели аналитики сервиса SuperJob. Причем, за год запросы петербуржцев выросли на 35 тысяч рублей.

- В октябре 2022 года эта сумма равнялась 197 тысячам рублей, в апреле 2022 – 195 тысячам рублей, а в ноябре 2021 – 192 тысячам рублей, - говорится в исследовании.

Если брать в среднем по стране, то запросы у жителей России ниже, чем в Петербурге. Для счастья людям необходимо по 195 тысяч рублей в месяц. Интересно, что под Новый год запросы были выше - 205 тысяч рублей. Причем, запросы мужчин на 30 процентов превышают женщин.

Отметим, что на первом месте по величине суммы находится Москва, где горожанам требуется 260 тысяч рублей в месяц. Петербург находится на втором месте.