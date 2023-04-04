Число пострадавших от взрыва в кафе Петербурга выросло до 40 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 40 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество пострадавших от взрыва в кафе на Университетской набережной снова выросло. На данный момент это 40 человек. Об этом утром 4 апреля 2023 года сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения.

- По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, - говорится в сообщении.

Известно, что среди пострадавших трое несовершеннолетние. Накануне сообщалось лишь о двух пострадавших подростках. Это 14-летний подросток, который находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, а также 17-летняя девушка, которая отказалась от госпитализации. В каком состоянии третий подросток пока что не сообщается.

На данный момент в больницах все еще находятся 25 пациентов. Известно, что восемь из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что всем пострадавшим предоставят выплаты из бюджета Петербурга.