Пробки в 7 баллов сковали Петербург утром 4 апреля

7-балльные пробки сковали движение в Петербурге утром 4 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утро 4 апреля 2023 года у жителей Санкт-Петербурга началось с семибалльных пробок. Самой загруженной магистралью снова оказался КАД. Причем затор на трассе от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной образовался еще в 6 часов утра. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В 6:36 часов в Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она идет по внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Длина пробки 4,8 километров, - сообщил сервис.

Не менее длинная пробка с 7:30 часов утра стоит на Мурманском шоссе и Народной улице от АЗС до Дальневосточного проспекта. Затор растянулся на 7 километров.

Также с 8 часов утра стоит внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка растянулась на 7,5 километров. В ней можно простоять более часа.