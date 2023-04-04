Кудрово занял первое место по комфортности проживания среди городов с населением до 100 тысяч человек

Кудрово – на первом месте по комфортности проживания среди городов с населением от 50 до 100 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Город Кудрово в Ленинградской области занял первое место по комфортности проживания среди городов с населением от 50 до 100 тысяч человек. Его в своем рейтинге отметил Минстрой. Об этом 4 апреля 2023 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Федеральный рейтинг в очередной раз подтвердил, что города Ленинградской области развиваются, что они становятся современными и комфортными, - отметил губернатор области Александр Дрозенко.

Глава региона подчеркнул, что в рейтинг попадают не только новые города. Также третье место среди городов с населением от 25 до 50 тысяч человек занял Кингисепп, который был основан еще в 1384 году.

Дрозденко добавил, что и власти области, и сами жители понимают, как можно сделать их города еще лучше и комфортнее, поэтому многие проявляют интерес в программе "Комфортная городская среда", позволяющая развивать инфраструктуру.