Школьник выжил после падения с 20-метровой высоты в Петербурге

Школьник из Карелии упал с 20-метровой высоты в Петербурге и выжил Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мальчик выпал из окна седьмого этажа и чудом выжил. Все произошло рано утром 3 апреля 2023 года во Фрунзенском районе города. 15-летний подросток, ученик девятого класса одной из школ в Карелии, был в гостях у отца, к которому приехал на каникулы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 15-летнего подростка забрали в Детскую больницу №5 имени Филатова 3 апреля в 6:25 утра от дома 12/2 по улице Димитрова. Мальчик выпал из окна седьмого этажа с высоты в 20 метров, - рассказал источник.

На данный момент подросток находится в стационаре. Его состояние оценивают как тяжелое.

Известно, что подросток еще в 2021 году получил серьезную травму головы, после чего у него начались панические атаки. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.