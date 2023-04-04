Полицейские Петербурга раскрыли дело об изнасиловании двух девочек в 1994 году

Одного подозреваемого задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга раскрыли уголовное дело о преступлении, которое произошло в 1994 году. Тогда в правоохранительные органы пришли две 17-летние девочки и заявили об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Тогда же полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин, 1974 и 1975 годов рождения. Известно также, что они уже были судимы. Но задержать их сразу не получилось, - говорится в сообщении ведомства.

Одного из подозреваемых задержали 3 апреля 2023 года на Огородном переулке в Северной столице. Второй мужчина умер в 2019 году. Но он в 1992 году уже был судим за изнасилование и кражу.

Теперь специалистам предстоит доказать вину задержанного петербуржца. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в Петербурге арестовали американца, который оголился перед несовершеннолетней девочкой в автобусе.