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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 7:27

Последние новости на утро 4 апреля о теракте в кафе в Санкт-Петербурге и убийстве Владлена Татарского

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на теракт
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на теракт

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на теракт

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Собрали последние новости на утро 4 апреля 2023 года о теракте в кафе Санкт-Петербурга и убийстве Владлена Татарского. Накануне Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве на статью о теракте. Напомним, что помимо Татарского при взрыве пострадали присутствующие на творческом вечере военкора.

Число пострадавших при взрыве снова выросло. По данным Минздрава на утро 4 апреля уже 40 пострадавших, из которых трое детей. В больницах до сих пор остаются 25 человек. Восемь в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получат выплаты из бюджета Петербурга.

Накануне была задержана Дарья Трепова. Девушка принесла в кафе на Университетскую набережную статуэтку и подарила ее военкору. Внутри находилась взрывчатка. Сама Дарья уверяет, что ничего не знала о взрывчатке.

Напомним, что расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат следственного комитета.