Последние новости на утро 4 апреля о теракте в кафе в Санкт-Петербурге и убийстве Владлена Татарского

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на теракт Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Собрали последние новости на утро 4 апреля 2023 года о теракте в кафе Санкт-Петербурга и убийстве Владлена Татарского. Накануне Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве на статью о теракте. Напомним, что помимо Татарского при взрыве пострадали присутствующие на творческом вечере военкора.

Число пострадавших при взрыве снова выросло. По данным Минздрава на утро 4 апреля уже 40 пострадавших, из которых трое детей. В больницах до сих пор остаются 25 человек. Восемь в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получат выплаты из бюджета Петербурга.

Накануне была задержана Дарья Трепова. Девушка принесла в кафе на Университетскую набережную статуэтку и подарила ее военкору. Внутри находилась взрывчатка. Сама Дарья уверяет, что ничего не знала о взрывчатке.

Напомним, что расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат следственного комитета.