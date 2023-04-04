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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:33

Землю обанкротившегося завода «Компрессорный комплекс» застроят в Петербурге

Предприятие выкупит девелопер
Анастасия НУРАДИЛОВА
Предприятие выкупит девелопер.

Предприятие выкупит девелопер.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обанкротившийся завод «Компрессорный комплекс» выкупит застройщик Setl Group. Стоимость объекта оценивается в 236,2 миллионов рублей. Предприятие находится на проспекте Обуховской обороны. Об этом 3 апреля пишет «Коммерсантъ».

- Бывшие заводские площади могут быть застроены жильем либо переделаны под современный офисный или торговый центр. Объект продадут по цене существенно ниже рынка, - сообщает издание.

Известно, что девелопер, победивший на торгах, предложил на 100 миллионов рублей меньше изначальной цены. За эти деньги застройщик готов выкупить здание бизнес-центра.

Напомним, на заводе «Компрессорный комплекс» изготавливали центробежные компрессоры для нефтегазовых, машиностроительных и химических компаний. Предприятие признали банкротом в 2020 году. Причиной банкротства стал в том числе кризис 2014 года.