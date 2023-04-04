На развязке КАД с Рябовским шоссе в Петербурге перекроют движение с 8 апреля

На путепроводе над КАД в составе развязки с Рябовским шоссе перекроют одну полосу движения Фото: Олег ЗОЛОТО

На путепроводе над Кольцевой автодорогой Санкт-Петербурга на развязке с Рябовским шоссе перекроют движение. Ограничение затронет одну полосу движения. Проезд будет закрыт с 8 по 14 апреля 2023 года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время работ по устранению колеи на путепроводе над КАД рабочие временно будут попеременно перекрывать по одной полосе движения в сторону Всеволожска, - рассказали дорожники.

Для того, чтобы проезд был безопасным, на время перекрытия по остальным полосам установят ограничение по скорости до 40 километров в час. Все работы будут вестись в круглосуточном режиме, в две смены. Колейность будут убирать на обеих полосах.

Важно, что сроки работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий. О всех изменениях будет сообщаться на специальных информационных табло.