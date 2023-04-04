Цены на раннее бронирование путевок увеличились на 20-40% в Петербурге

Спрос на путевки сократился. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы уже начали покупать путевки на море. О поездках на отдых жители города беспокоятся заранее. Цены на путевки по раннему бронированию выросли на 20-40 процентов. Об этом 4 апреля пишет «Деловой Петербург».

- При этом спрос на путешествия сократился на 20-30 процентов. Средний чек на человека составляет от 50 до 70 тысяч рублей, - сообщили изданию в компании «Русский экспресс».

Также в 2023 году специалисты заметили изменения в предпочтениях туристов. Кроме Турции, петербуржцы все чаще выбирают ОАЭ, Тайланд, Мальдивы, Египет и Шри-Ланку. С июня до конца сентября остаются востребованными и курорты России – путешественники отправятся в Краснодарский край и Абхазию.

Сотрудники туристической сферы отмечают, что стоимость туров увеличилась из-за роста курса валют и подорожания пассажирских перевозок.