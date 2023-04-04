Пять студентов СПбГУ пострадали во время взрыва в кафе на Университетской набережной

Пять студентов СПбГУ пострадали во время теракта на Университетской набережной в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Среди пострадавших в теракте, который произошел 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, оказались студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

- Пять студентов вуза пострадали во время взрыва в кафе. Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ, - сообщили в вузе.

Известно, что один из студентов сразу же обратился за медицинской помощью после происшествия. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Напомним, что всего в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 40 человек, из них трое несовершеннолетние. Сейчас в больницах Петербурга находятся 25 человек, из которых восемь в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получат выплаты из бюджета Петербурга.