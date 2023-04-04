Летевший из Петербурга самолет столкнулся с птицами во время посадки в Самаре

Борт садился в аэропорту Курумоч. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чрезвычайная ситуация произошла с самолетом, который летел из Петербурга в Самару вечером 3 апреля. Борт во время посадки в аэропорту Курумоч столкнулся с птицами. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

- Столкновение с птицами произошло в 21:40, - говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что посадка, несмотря на происшествие, прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сейчас специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в аэропорту Пулково появилась новая нумерация выходов на посадку. Текстовые сообщения укрупнили для удобства пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Также известно, что на расширение терминала Пулково потратит 592 миллиона рублей. Вторая очередь модернизации аэропорта запущена в феврале.