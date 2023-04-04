Пенсионер отдал более 1 млн рублей мошенникам в Петербурге

В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 1,2 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер лишился более 1 миллиона рублей, став жертвой мошенников. 72-летний мужчина поверил в обман аферистов, которые предложили ему участвовать в несуществующих торгах, чтобы заработать денег. Об этом 4 апреля 2023 года рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- 3 апреля пенсионер, житель Калининского района позвонил в полицию и рассказал, что стал жертвой мошенников. Он пояснил, что 1 марта ему на мобильный телефон позвонил неизвестный человек, который предложил зарабатывать на торгах, - сообщил источник.

На протяжении всего марта пенсионеру с четырех разных номеров поступали звонки от аналогичных мошенников, которые его все же уговорили открыть некий счет в банке. В итоге на этот счет мужчина перевел 1,2 миллиона рублей, которые бесследно пропали.

На данный момент полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.