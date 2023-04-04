Отец нападающего СКА Матвея Мичкова пропал в Сочи. Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Сочи пропавшего отца нападающего СКА Матвея Мичкова. Андрей Мичков ушел из дома 2 апреля и не вернулся. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба СКА.

- Андрею Мичкову 51 год. Он пропал в Сочи в микрорайоне Адлер, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Известно, что в день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки, черную вязанную шапку. Рост мужчины составляет 173 сантиметра. Он среднего телосложения с русыми волосами и голубыми глазами.

Напомним, нападающий СКА Матвей Мичков в этом сезоне выступает за хоккейный клуб Сочи на правах аренды. Он останется в сочинской команде до конца сезона.