Мощный пожар охватил склад в Приморском районе Петербурга

Пожар произошел на складе в Приморском районе Петербурга / Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел мощный пожар. Почти в полдень 4 апреля 2023 года началось возгорание на складе, расположенном на Макулатруном проезде. Очевидцы оперативно вызвали спасателей, которые прибыли на место за считанные минуты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В 11:54 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре в доме 5, корпус 3, по Макулатурному проезду. В здании склада размером пять на десять метров происходило горение по всей площади, - доложили в пресс-службе.

Из-за того, что огонь мог перекинуться на рядом стоящие постройки, ранг пожара был повышен до номера 1 БИС. Через 40 минут спасатели смогли локализовать пожар. Сейчас на месте работают 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы пожарной техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.