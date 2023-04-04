Пять человек остаются в тяжелом состоянии после теракта в кафе Петербурга

Взрыв произошел 2 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге 40 человек пострадали в теракте, который произошел 2 апреля. На встрече с военным корреспондентом Владленом Татарским взорвалась подаренная ему статуэтка. Военкор погиб, а посетители встречи проходят лечение. Пять из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

- В стационарах Петербурга из 40 пострадавших продолжают лечение 24 человека. 17 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двое – в удовлетворительном состоянии, - сообщает первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, на стационарном лечении после теракта также находятся двое несовершеннолетних. Напомним, подозреваемая террористка задержана на съемной квартире в Петербурге. Дарью Трепову эпатировали в Москву. 4 апреля Басманный суд выберет для нее меру пресечения. Она отрицает, что знала о взрывчатке в статуэтке. Расследование уголовного дела продолжается.