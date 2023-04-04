Без вести пропавшую 25-летнюю девушку второй месяц ищут в Петербурге

В Петербурге второй месяц ищут без вести пропавшую девушку / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге уже второй месяц идут поиски без вести пропавшей девушки. 25-летняя Мария Ключникова перестала выходить на связи с родными и близкими еще 28 февраля 2023 года. К поискам подключились волонтеры из поисковой организации "Лиза Алерт", которые 4 апреля в Сети разместили ориентировку.

- Внимание! Помогите начти человека. Пропала 25-летняя Мария Ключникова. С 28 февраля ее местонахождение неизвестно, - говорится в объявлении.

Девушка невысокая, ростом всего 160 сантиметров, плотного телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза. В чем была одета в день исчезновения никто не знает.

На данный момент поисками пропавшей занимаются родные, полиция, а также волонтеры. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении просят сообщать об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.