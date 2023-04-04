Без вести пропавших четверых школьников ищут в Петербурге

Четверо детей пропали без вести в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за один день пропали четверо школьников. Все произошло 3 апреля 2023 года. Без вести пропавшим от 14 до 17 лет. Об этом сообщает издание "Мойка78".

- Одна из пропавших - 14-летняя ученица седьмого класса школы. Как рассказала бабушка школьницы, та незаметно вышла ночью из квартиры, расположенной в Московском районе. Ранее девочка уже сбегала и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - пишет издание.

В Невском районе после прогулки не вернулся домой 15-летний подросток, ученик девятого класса школы. Мальчик также ранее уже сбегал и состоит на учете.

Еще один 15-летний житель Пушкинского района 3 апреля возвращался в Петербург из Ленинградской области, где был у своей мамы. Однако дома так и не оказался. Подросток ранее никогда не пропадал.

17-летний девятиклассник не вернулся домой после школы в Красногвардейском районе. На звонки и сообщения мальчик не отвечает.

Сейчас всех подростков разыскивает полиция.