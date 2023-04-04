Сотрудники таможни Пулково изъяли 14 килограммов косметики у двух женщин

Сотрудники таможни Пулково изъяли 14 килограммов косметики у двух пассажиров. Фото: СЗТУ

Таможенники аэропорта Пулково запретили двум женщинам ввозить а Россию 14 килограммов косметики. Пассажиры летели в Петербург из Италии через Турцию. Декларировать содержимое багажа они не стали. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

- При досмотре у них в багаже обнаружена различная косметическая и парфюмерная продукция. У одной – 137 штук, у другой – 207, - говорится в сообщении ведомства.

Сами женщины объяснили, что везут столько косметики и парфюма, потому что все это образцы для разработки новой продукции. Поэтому сотрудники таможни не отнесли содержимое багажа к товарам для личного пользования.

- Товарами для личного пользования признаются товары, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, - прокомментировали в таможенном ведомстве.

Сейчас специалисты проводят административное расследование по факту произошедшего.