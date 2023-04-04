Для грузовиков закроют участок КАД Петербурга за четыре дня из-за саммита Россия-Африка

На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в течение четырех дней для грузовиков будет закрыт проезд по участку Кольцевой автодороги. Это связано с проведением саммита Россия - Африка, который состоится в конце июля. Об этом 4 апреля 2023 года автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время саммита, который пройдет с 26 по 29 июля, будет закрыт проезд для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн по участке КАД от развязки с Софийской улицей до развязки с Ропшинским шоссе, - сообщили дорожники.

В это время на КАД установят специальные информационные табло, чтобы сообщать автомобилистам об изменениях.

Напомним, что с 8 апреля в Петербурге также перекроют движение на путепроводе, проходящем над КАД на развязке в Рябовским шоссе. Попеременно до 14 апреля рабочие будут перекрывать по одной полосе движения для ремонта дороги.