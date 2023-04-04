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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 12:35

Мужчина пострадал во время пожара на складе в Петербурге

Спасатели больше часа боролись с огнем
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В результате пожара в Приморском районе Петербурга пострадал мужчина / Фото: vk.com/spb_today

В результате пожара в Приморском районе Петербурга пострадал мужчина / Фото: vk.com/spb_today

Во время пожара, который произошел на складе в Приморском районе Санкт-Петербурга все же пострадал человек. Возгорание произошло в полдень 4 апреля 2023 года на Макулатурном проезде. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что слышали взрывы газовых баллонов. О подробностях рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили спасатели.

В каком состоянии находится пострадавший, не сообщается.

Напомним, что пожар произошел в доме 5, корпус 3, по Макулатурному проезду. Здание склада размером пять на десять метров оказалось полностью охвачено огнем буквально за считанные минуты, поэтому спасателям потребовалось повысить ранг пожара до номера 1 БИС.

В огнем боролись 40 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Открытый огонь ликвидировали лишь спустя час.