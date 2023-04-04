СК попросил арестовать на два месяца Дарью Трепову, обвиняемую в теракте в кафе Петербурга

Девушка обрезала волосы. Фото: СОЦСЕТИ

Судебное заседание об избрании меры пресечения для террористки Дарьи Треповой пройдет в Басманном районном суде Москвы 4 апреля. Обвиняемую уже доставили к зданию суда. Ее сопровождали несколько сотрудников правоохранительных органов. Известно, что прокурор просит для нее заключения под стражу на два месяца.

- Трепова обвиняется по двум статьям – «террористический акт» и «незаконное ношение взрывчатых устройств». Обвинение просит арестовать ее до 2 июня, - говорится в сообщении пресс-службы Московских судов общей юрисдикции.

В ведомстве рассказали, что девушка выполняла указания от лиц, действовавших с территории Украины. Она передала во время творческой встречи военкору Владлену Татарскому статуэтку, которая в итоге взорвалась. Мужчина погиб. По последним данным, из-за взрыва в кафе пострадали 40 человек. Пять их них все еще находятся в тяжелом состоянии.