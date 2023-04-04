Сезон весенней охоты начнется в Ленобласти с 15 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области с 15 апреля 2023 года открывается сезон весенней охоты. В течение полумесяца любителям дичи будет разрешено охотиться на диких птиц. Однако для этого обязательно важно получить разрешение, которое можно оформить на портале Госуслуг или в комитете по животному миру Ленобласти. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- Чтобы все смогли получить разрешение и успешно отохотится, просим не оставлять получение разрешений на последний день. Напоминаем, что в Параметры охоты Ленинградской области были внесены внесены изменения, разделены сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь, - отметили в комитете.

Традиционно для охоты создается территориальное деление: в первой зоне Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы, а во второй - Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский.

Также отметим, что с 15 по 24 апреля будет разрешена охота на гуся и селезня, с 22 апреля по 1 мая на вальдшнепа, глухаря и тетерева только в первой зоне. Во второй зоне с 22 апреля по 1 мая можно охотиться на гуся и селезня, а на остальных птиц с 29 апреля по 5 мая.