ХК СКА выразил соболезнования после смерти отца нападающего Мичкова

О гибели Андрея Мичкова стало известно 4 апреля. Фото: vk.com/ska

Хкейный клуб СКА высказал соболезнования после смерти отца нападающего Матвея Мичкова. О гибели Андрея Мичкова стало известно 4 апреля. Известно, что мужчине был 51 год. Об этом сообщает пресс-служба петербургской хоккейной команды.

- Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Мичкова. Клуб готов оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего, - говорится в сообщении в социальных сетях команды.

Андрей Мичков стал первым тренером для своего сына. На протяжении долгих лет он поддерживал его и занимался карьерой Матвея. Сейчас парень на правах аренды играет за Сочи.

Напомним, об исчезновении отца нападающего стало известно 4 апреля. Тогда сообщалось, что 2 апреля мужчина вышел из дома в Сочи и не вернулся обратно. Ориентировку с его фотографией опубликовали волонтеры «Лиза Алерт».