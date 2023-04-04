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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:51

Скорость движения в зоне платной парковки Петербурга увеличилась на шесть процентов

Такие данные зафиксированы в феврале по сравнению с февралем 2022 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Скорость движения в зоне платной парковки Петербурга увеличилась на шесть процентов.

Скорость движения в зоне платной парковки Петербурга увеличилась на шесть процентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Северной столицы стали быстрее ездить по дорогам, где расположены зоны платной парковки. Скорость движения на этих участках в среднем увеличилась на шесть процентов. Такие данные зафиксированы в феврале по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 4 апреля.

- Средняя скорость движения транспортных средств в зоне платной парковки по рабочим дням с 08.00 до 20.00 выросла и составила 22,35 километров в час, - говорится в сообщении ведомства.

С момента появления в Петербурге зон платной парковки на 40 минут сократился период вечернего часа пик. Это связано с тем, что уменьшилось количество автомобилей, которые припаркованы в зоне Единого городского парковочного пространства. За год пассажиропоток на станциях метро Петербурга увеличился на 13 процентов.