Похороны погибшего из-за взрыва в Петербурге Владлена Татарского пройдут в Москве 8 апреля

Владлен Татарский погиб от взрыва. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С каждым днем в деле о теракте в петербургском кафе появляется все больше подробностей. И пока следователи и полицейские пытаются выяснить, почему на самом деле произошел смертельный взрыв, близкие и друзья военного корреспондента Владлена Татарского готовятся к похоронам погибшего.

- Похороны действительно пройдут в Москве 8 апреля. Скорее всего, они будут закрытыми от прессы, - рассказал spb.kp.ru друг Татарского, музыкант Аким Апачев.

Напомним, военный корреспондент и блогер Максим Фомин (так по-настоящему зовут Татарского) погиб 2 апреля из-за взрыва. На встречу с ним в городском кафе Дарья Трепова принесла статуэтку в виде золотого бюста. Этот подарок в итоге взорвался.

По последним данным, в теракте пострадали 40 человек. Пять из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Предполагаемая террористка тем временем задержана. Ее этапировали в Москву.