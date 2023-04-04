Запланированный на 27 мая концерт певицы МакSим в Петербурге перенесли

Концерт перенесли из-за самочувствия певицы. Фото: СОЦСЕТИ

Концерт певицы МакSим, который должен был состояться в Петербурге 27 мая, теперь будет перенесен. Об этом певица заявила в своих социальных сетях. Гастроли с концертом «Я буду жить!» пройдут в другие даты. Сейчас они еще согласовываются.

- Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур, - сообщила поклонникам исполнительница.

По словам певицы, она хорошо себя чувствует. МакSим поблагодарила поклонников за поддержку и объяснила, что конфликты в коллективе скоро решатся без помощи постов в соцсетях.

Напомним, концерт в Петербурге в рамках тура «Я буду жить!» должен был состояться 27 мая в пространстве Roof Place. Билеты продавались по цене от 2800 до 12000 рублей.