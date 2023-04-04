Китай планирует открыть визовые центры в Петербурге и Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Китайские визовые центры появятся в Москве и Петербурге. Их открытие анонсировало Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 4 апреля.

- В целях повышения эффективности работы Посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз, Китай принял решение об открытии китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в визовых центрах проводят подготовительную работу. Китайская сторона ведет переговоры с Россией о сотрудничестве. После согласования между российской и китайской стороной визовые центры смогут принимать заявления.

Такие центры необходимы для того, чтобы ускорить получение виз. Китайская стороны готова открыть центры в кратчайшие сроки сразу после согласования с российскими партнерами.