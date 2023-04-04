Более 2200 тонн корюшки разрешили выловить рыбакам Петербурга и Ленобласти

Добывать сезонную рыбу будут из Финского залива и Ладожского озера.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В 2023 году власти Петербурга выполнили просьбу рыболовов. Для них организовали 13 мест для продажи сезонной путинной рыбы. Об этом во вторник, 4 апреля, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
- По итогам обсуждений определены 13 мест для торговли сезонной рыбой, в том числе в местах ее выгрузки, - рассказал изданию председатель КППИТ Кирилл Соловейчик.
Рыбопромысловые компании смогут продавать рыбу в формате ярмарки. Продавцы пообещали, что стоимость корюшки не будет превышать 300 рублей. При этом по словам экспертов, стоимость рыбы вполне можно оценить до 600 с лишним рублей за один килограмм.
В этом году в Петербурге и Ленобласти планируется добыть более 2200 тонн сезонной рыбы. Северо-Западное управление Росрыболовства рекомендовало рыбакам достать из Ладожского озера 1095 тонн корюшки, а из Финского завила – чуть больше 1112 тонн.