Более 2200 тонн корюшки разрешили выловить рыбакам Петербурга и Ленобласти

Добывать сезонную рыбу будут из Финского залива и Ладожского озера. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году власти Петербурга выполнили просьбу рыболовов. Для них организовали 13 мест для продажи сезонной путинной рыбы. Об этом во вторник, 4 апреля, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- По итогам обсуждений определены 13 мест для торговли сезонной рыбой, в том числе в местах ее выгрузки, - рассказал изданию председатель КППИТ Кирилл Соловейчик.

Рыбопромысловые компании смогут продавать рыбу в формате ярмарки. Продавцы пообещали, что стоимость корюшки не будет превышать 300 рублей. При этом по словам экспертов, стоимость рыбы вполне можно оценить до 600 с лишним рублей за один килограмм.

В этом году в Петербурге и Ленобласти планируется добыть более 2200 тонн сезонной рыбы. Северо-Западное управление Росрыболовства рекомендовало рыбакам достать из Ладожского озера 1095 тонн корюшки, а из Финского завила – чуть больше 1112 тонн.