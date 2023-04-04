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НовостиОбщество4 апреля 2023 16:44

Продажи элитных новостроек упали на 60% за первый квартал 2023 года в Петербурге

Жители города стали чаще выбирать жилье на вторичном рынке
Элеонора КУРЮМОВА
Спрос на элитные новостройки снизился на 60% за первый квартал 2023 года.

Спрос на элитные новостройки снизился на 60% за первый квартал 2023 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все больше жителей Северной столицы выбирают вторичное жилье. Из-за этого за первый квартал 2023 года в городе продали только 38 элитных новостроек. Такой результат оказался ниже на 60 процентов, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

– Из-за снижения продаж средняя площадь купленных квартир выросла за минувший год на 135 квадратов, а средний бюджет сделки вырос на 29% – до 73 млн рублей, – добавили в пресс-службе.

За первые месяцы нового года количество продающихся квартир в элитных ЖК Петербурга составило 131 тысячу квадратных метров. Такой показатель равен приблизительно тысяче квартир и апартаментов. За минувший квартал результат почти не изменился: лишь увеличился на один процент по площади и на три процента по количеству квартир.