Две школы построят в центре и на Севере Петербурга по нацпроекту «Образование»

Две школы построят в Петербурге по нацпроекту «Образование». Фото: Олег ЗОЛОТО

Две новые вместительные школы появятся в Выборгском и Василеостровском районе. Соглашение о строительстве учреждений на 1375 и 550 мест подписали власти Петербурга. Возведут учебные заведения по федеральному проекту «Современная школа» и нацпроекту «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Новые образовательные организации позволят частично решить проблему дефицита социальных учреждений в новых районах. Строить их будут за счет городского бюджета и средств инвесторов. Ввести в эксплуатацию объекты планируют в 2024 году. Власти также продолжат привлекать средства инвесторов в образование, – сообщили в пресс-службе правительства.

Смольный предоставит компаниям-строителям в аренду земельные участки. Кроме того, город поучаствует в софинансировании строительства. Проекты, как рассказали в пресс-службе, уже прошли конкурсный отбор Министерства просвещения РФ на получение средств из федерального бюджета.