Военно-морской салон пройдет с 21 по 25 июня в «Острове фортов» в Кронштадте

Военно-морской салон пройдет в 2023 году в «Острове фортов». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежегодный международный военно-морской салон в 2023 году пройдет с 21 по 25 июля в Петербурге. Этим летом мероприятие впервые организуют на площадке «Остров фортов» в Кронштадте. Уже в начале апреля территорию активно готовят к мероприятию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Петербурга по транспорту и промышленной политике Кирилл Поляков.

– Сегодня лично осмотрел территорию. Кроме того, вместе с коллегами обсудили возможную схему транспортного обслуживания, учитывая работы по реконструкции КАДа на пересечении с Кронштадтским шоссе, – рассказал депутат.

К слову, в Кронштадте появятся две городские автостоянки – рядом со входом в парк «Остров Фортов» и возле конгрессно-выставочного центра. Их обустроят для удобства участников и зрителей мероприятия. Еще одну перехватывающую парковку построят рядом с фортом «Константин».