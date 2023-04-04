Количество пострадавших во время взрыва в кафе Петербурга увеличилось до 42

Количество пострадавших во время взрыва выросло до 42. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число пострадавших после теракта в кафе на Васильевском острове выросло до 42 человек. За медицинской помощью обратились в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Минздрава России.

– По обновленным оперативным данным, из-за взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге за помощью в больницы Северной столицы обратились более 40 человек, – говорится в сообщении агентства.

На 4 апреля в больницах проходят стационарное лечение 24 человека. Состояние трех из них оценивается как тяжелое. Среди вновь прибывших оказался и один несовершеннолетний.

Ранее spb.kp.ru писала, что в результате теракта, организованного Дарьей Треповой пострадали двое подростков 14-ти и 17-ти лет. Саму террористку этапировали в Москву, где прошло закрытое заседание по делу об аресте девушки.