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НовостиОбщество4 апреля 2023 19:04

20 детей из ЛНР прибыли в Ленобласть для реабилитации

Пока дети проходили курс восстановления, врачи осматривали и лечили их родительниц
Элеонора КУРЮМОВА
Группа из 20 детей приехала в Ленобласть для реабилитации из ЛНР. Фото: t.me/komzdravlenobl

Группа из 20 детей приехала в Ленобласть для реабилитации из ЛНР. Фото: t.me/komzdravlenobl

В больницы Ленобласти встретили 20 детей из Луганской Народной Республики для прохождения реабилитации. 4 апреля маленьких пациентов вместе с родителями уже приняли в Детской клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Ленобласти.

– В ближайшее время сотрудники больницы начнут комплексное обследование поступивших деток, – добавили в пресс-службе учреждения.

К слову, дети из предыдущей волны уже завершают курс восстановления и лечения в отделении ДКБ в Тихвине. Врачи областной больницы, пока несовершеннолетние проходили реабилитацию, обследовали и лечили их мам. Как сообщает пресс-служба, многие из взрослых пациенток не посещали стационары на протяжение долгих лет.

Как стало известно, реабилитация детей из Луганской Республики со сложными заболеваниям осуществляется при поддержке Агентства стратегических инициатив и благотворительной службы «Верное направление».