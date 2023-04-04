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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 19:39

Ограбившего трех пенсионерок мужчину осудили на 4,2 года колонии в Петербурге

Всего мужчина украл у пожилых петербурженок более 38 тысяч рублей
Элеонора КУРЮМОВА
Мужчину, ограбившего на 38 тысяч рублей трех пенсионерок, осудили на 4,2 года колонии.

Мужчину, ограбившего на 38 тысяч рублей трех пенсионерок, осудили на 4,2 года колонии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд признал виновным мужчину, ограбившего трех пенсионерок на улицах Петербурга. В общей сложности, он украл более 38 тысяч рублей у пожилых женщин. Преступника осудили на 4,2 года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

– Установлено, что подсудимый в период с 26 по 29 сентября 2022 года совершил несколько ограблений. Мужчина подбегал к пожилым петербурженкам и вырывал из их рук сумки, после чего убегал, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Конечно, грабителя интересовали не столько женские аксессуары, сколько их содержимое: особенно деньги и телефоны. Кроме того, мужчина перевел на свой счет 50 тысяч рублей с помощью телефона, ранее украденного у 83-летней потерпевшей.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.