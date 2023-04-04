Ограбившего трех пенсионерок мужчину осудили на 4,2 года колонии в Петербурге

Мужчину, ограбившего на 38 тысяч рублей трех пенсионерок, осудили на 4,2 года колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд признал виновным мужчину, ограбившего трех пенсионерок на улицах Петербурга. В общей сложности, он украл более 38 тысяч рублей у пожилых женщин. Преступника осудили на 4,2 года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

– Установлено, что подсудимый в период с 26 по 29 сентября 2022 года совершил несколько ограблений. Мужчина подбегал к пожилым петербурженкам и вырывал из их рук сумки, после чего убегал, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Конечно, грабителя интересовали не столько женские аксессуары, сколько их содержимое: особенно деньги и телефоны. Кроме того, мужчина перевел на свой счет 50 тысяч рублей с помощью телефона, ранее украденного у 83-летней потерпевшей.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.