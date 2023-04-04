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НовостиОбщество4 апреля 2023 20:01

Завершены поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего в Петербурге

Мальчика нашли вечером 4 апреля
Элеонора КУРЮМОВА
Завершены поиски восьмилетнего мальчика. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Завершены поиски восьмилетнего мальчика. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшего восьмилетнего мальчика. Ранее, утром 4 апреля, он ушел из дома в поселке Парголово и не вернулся. Родители сразу забили тревогу и обратились за помощью в «ЛизуАлерт». После этого добровольцы начали искать ребенка. О том, что мальчика нашли сообщили в официальных социальных сетях поискового отряда.

– Уважаемые подписчики, воздержитесь от версий, предположений, пожеланий и молитв. Комментарии предназначены для проверки свидетельств. Убедительно просим Вас не усложнять их работу, – добавили в комментариях под постом о найденном ребенке.

Как всегда, из этических соображений ПСО «ЛизаАлерт» не сообщает подробностей случившегося и не отвечает на вопросы, связанные с обстоятельствами нахождения пропавшего.

Ранее spb.kp.ru писала, что 8-летний мальчик без вести пропал в Петербурге. Многие читатели сообщества и пользователи ВКонтакте были готовы отправиться на поиски ребенка.